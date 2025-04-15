Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…
15 Nisan 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 15 Nisan 2025 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 15 Nisan 2025 Salı...
Tarifelerle birlikte enflasyon ve durgunluk endişeleri küresel ekonomide belirsizlikleri artırdı. Ons altın fiyatı bu hafta başında 3 bin 245 dolarla tarihî rekor seviyeyi gördü. Ardından kâr satışları ile birlikte ons fiyatı bugünkü işlemlerde 3 bin 230 dolara yakın seyrediyor.
BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
ABD yönetiminin, 90 günlük müzakere şartı ile son açıkladığı “karşılıklı tarifeleri” ertelemesi piyasaya kısmî bir rahatlama getirdi. Ancak Çin ile devam eden gerginlikler ve diğer tarifelerin devrede kalmaya devam etmesi, küresel ekonominin de geleceğine dair belirsizlikleri gündemin üst sıralarında tutuyor.
BU YIL YÜZDE 22,50 PRİM YAPTI
Bu yıl başından itibaren “güvenli liman” alımları ile yüzde 22,50 gibi yüksek bir prime imza atan ons altın birçok kurumun hedef fiyatına yaklaştı. Ardından hedef fiyatlar da hızla yukarı çekilmeye başlandı. Altın fiyatlarının geleceğine ilişkin son revizyon ise ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’tan geldi.
2026’DA 4 BİN DOLAR MI?
Merkez bankalarının güçlü talebi ve küresel ekonomide resesyon endişeleri ile birlikte altın ETF’lerine güçlü girişlerin yaşandığına dikkat çeken Goldman Sachs, ons altının bu yıl sonuna 3 bin 700 dolar seviyesine ulaşabileceği, 2026 yılının ortasında ise 4 bin dolara kadar yükselebileceği tahmininde bulundu.
AYLIK 80 TON TALEP BEKLENTİSİ
ABD varlıklarında yaşanan son gerilime de dikkat çeken Goldman, merkez bankalarından aylık bazda ortalama 80 ton talep beklentisini öne sürdü. Altın fiyatları için kritik öneme sahip ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,35 seviyesinde seyrederken, dolar endeksi 99,90’a yakın “zayıf” görünümünü koruyor.
Gram altın: 3 bin 945 TL
Çeyrek altın: 6 bin 531 TL
Cumhuriyet altını: 26 bin 25 TL
Ons altın: 3 bin 228 dolar
Yarım altın: 13 bin 62 TL
Tam altın: 25 bin 800 TL
Gremse altın: 64 bin 698 TL
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