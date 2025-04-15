Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

ABD yönetiminin, 90 günlük müzakere şartı ile son açıkladığı “karşılıklı tarifeleri” ertelemesi piyasaya kısmî bir rahatlama getirdi. Ancak Çin ile devam eden gerginlikler ve diğer tarifelerin devrede kalmaya devam etmesi, küresel ekonominin de geleceğine dair belirsizlikleri gündemin üst sıralarında tutuyor.