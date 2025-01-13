Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

13 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 13 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2025 Pazartesi, 09:23
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 13 Ocak 2025 Pazartesi...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 62 TL

Çeyrek altın: 5 bin 19 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 999 TL

Ons altın: 2 bin 690 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 41 TL

Tam altın: 19 bin 940 TL

Gremse altın: 50 bin 4 TL

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