Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…
13 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 13 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 13 Ocak 2025 Pazartesi...
Gram altın: 3 bin 62 TL
Çeyrek altın: 5 bin 19 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 999 TL
Ons altın: 2 bin 690 dolar
Yarım altın: 10 bin 41 TL
Tam altın: 19 bin 940 TL
Gremse altın: 50 bin 4 TL
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