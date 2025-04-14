Altın fiyatları haftaya rekorla başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…
14 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 14 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 14 Nisan 2025 Pazartesi...
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın cep telefonları ve bilgisayarlara yönelik vergileri karşılıklı olarak muaf tutmasının ardından azalan ticaret gerilimleriyle birlikte, haftaya ulaştığı rekor seviyeden sınırlı bir düşüşle başladı.
Ons altın, güne rekor seviyeden başlamasının ardından yüzde 0,1 düşüşle ons başına 3 bin 232 dolara geriledi. Gün içerisinde 3 bin 245 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 artışla 3 bin 248 dolara çıktı.
GRAM ALTIN FİYATLARI DALGALI SEYREDİYOR
ABD’de ons altın tarafındaki gelişmelerin etkisiyle Türkiye’de de gram altın fiyatı dalgalı bir seyir izliyor. Güne yüzde 0,2 düşüşle başlayan gram altın, 3 bin 950 lira seviyelerinde işlem görüyor.
'ALTIN YÖN BULMAKTA ZORLANIYOR'
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Daha zayıf bir ABD doları altına destek sağlıyordu ancak teknoloji ürünlerine getirilen tarife muafiyeti, risk iştahını artırdı ve güvenli liman talebini azalttı. Bu da altının yön bulmakta zorlanmasına yol açtı” değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP’TAN GEÇİCİ VERGİ MUAFİYETİ AÇIKLAMASI
Beyaz Saray, Cuma günü bazı teknoloji ürünlerinin vergiden muaf tutulacağını açıklarken, Trump bu muafiyetin uzun süreli olmayacağını vurguladı ve Çin’e karşı sert tutumunu sürdürdü.
ALTIN GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİNİ KORUYOR
Tim Waterer, piyasalarda belirsizliklerin arttığı ve doların zayıf kaldığı bir ortamda altının kısa vadede 3 bin 300 dolar seviyesini test edebileceğini belirtti.
Ekonomik belirsizlikler ve enflasyona karşı güvenli liman olarak öne çıkan altın, Cuma günü ilk kez 3.200 dolar seviyesini aşarak ticaret gerilimlerinin etkisiyle rekor kırmıştı.
GOLDMAN SACHS ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
Goldman Sachs, merkez bankalarının artan talebi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik girişlerdeki yükselişi gerekçe göstererek, 2025 sonu için altın fiyat tahminini 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara yükseltti.
Gram altın: 3 bin 952 TL
Çeyrek altın: 6 bin 556 TL
Cumhuriyet altını: 26 bin 78 TL
Ons altın: 3 bin 233 dolar
Yarım altın: 13 bin 109 TL
Tam altın: 26 bin 6 TL
Gremse altın: 65 bin 278 TL
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