Altın fiyatları haftaya rekorla başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Ons altın, güne rekor seviyeden başlamasının ardından yüzde 0,1 düşüşle ons başına 3 bin 232 dolara geriledi. Gün içerisinde 3 bin 245 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 artışla 3 bin 248 dolara çıktı.