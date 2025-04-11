Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma kilogram altın fiyatı...

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma kilogram altın fiyatı...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 17:14

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 3 milyon 989 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 950 bin lira, en yüksek 3 milyon 998 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,8 artışla 3 milyon 989 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 880 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 304 milyon 62 bin 620,25 lira, işlem miktarı ise 1.594,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 696 milyon 417 bin 736,47 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.


Etiketler: #Altın piyasası #Altın borsası #altın #kmktp

İlgili Haberler

Dev bankalardan yeni altın tahmini: O seviyeyi aşacak!

Dev bankalardan yeni altın tahmini: O seviyeyi aşacak!
Piyasalarda gün ortası: Altın ve dövizde son durum ne?

Piyasalarda gün ortası: Altın ve dövizde son durum ne?
Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler