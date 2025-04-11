Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları...

Haber Merkezi
11 Nisan 2025 Cuma, 09:34
Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 11 Nisan 2025 Cuma...

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

ABD ile Çin arasında karşılıklı vergi artırımıyla tırmanan gerilim, piyasalarda yakından takip ediliyor. Bununla birlikte, ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağı ve enflasyonun yükseleceği beklentileri artınca, son iki günde altın fiyatlarında sert yükselişler yaşandı.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

ALTINDA YENİ REKOR

Geçen haftayı 3037 dolardan tamamlayan ons altın, haftanın ilk günlerinde 2956 dolara kadar geri çekildi.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Çarşamba günü, ABD’nin Çin dışındaki ülkeler için gümrük vergilerini erteleme kararı sonrası hızla değer kazanan ons altın, 3220 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın, haftayı yaklaşık yüzde 5,85'lik yükselişle kapatmaya hazırlanırken bu oran, 2025 yılının şimdiye kadarki en yüksek haftalık kazancı anlamına geliyor.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

KAPALIÇARŞI’DA SON DURUM

11 Nisan 2025 itibarıyla spot piyasada gram altın fiyatı 3 bin 935 TL’ye ulaştı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram altının satış fiyatı 4 bin 25 TL’ye kadar çıktı.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

'TRUMP’IN ATACAĞI ADIMLAR BELİRLEYİCİ OLACAK'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, “Altına kâr satışları gelse bile bu çok kalıcı olmayacak gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte ABD-Çin geriliminin hangi boyuta varabileceği ya da bunun nerede durabileceği önemli olacak. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın nasıl adımlar atacağı da belirleyici olacak” dedi.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

ALTIN NE KADAR YÜKSELEBİLİR?

2025'in sonuna doğru ons altın fiyatlarının küresel piyasalarda 3 bin 600 dolara kadar çıkabileceğini tahmin eden Yıldırımtürk, “İç piyasada ise döviz kurlarında stabil görünüm devam ediyor. Gram atında kısa vadede al-sat işlemleri yapmak, böyle piyasalarda riskli olabilir. Ancak orta-uzun vadeli yatırımcılar için her seviyeden yapılacak kademeli alımlarda bir problem görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

ALTIN FONLARINA YOĞUN İLGİ

Yılbaşından bu yana, dünya genelinde altın destekli borsa yatırım fonlarına güçlü bir sermaye girişi gözlemleniyor. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde bu fonlara 21 milyar dolar giriş oldu. Bu da yaklaşık 226 tonluk altın alımına işaret ediyor.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

ZAYIFLAYAN DOLAR ALTINI DESTEKLİYOR

ABD'de dün açıklanan mart ayı enflasyon verisinin düşüş yönlü gelmesi, tahvillerde sert satışların yaşanması ve dolar endeksinin 7 ay sonra 100,00 seviyesine kadar gerilemesi de altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekleyen diğer gelişmeler arasında yer aldı.

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 935 TL

Çeyrek altın: 6 bin 576 TL

Cumhuriyet altını: 26 bin 158 TL

Ons altın: 3 bin 216 dolar

Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 13 bin 148 TL

Tam altın: 25 bin 361 TL

Gremse altın: 63 bin 597 TL

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