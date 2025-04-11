Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…
11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 11 Nisan 2025 Cuma...
ABD ile Çin arasında karşılıklı vergi artırımıyla tırmanan gerilim, piyasalarda yakından takip ediliyor. Bununla birlikte, ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağı ve enflasyonun yükseleceği beklentileri artınca, son iki günde altın fiyatlarında sert yükselişler yaşandı.
ALTINDA YENİ REKOR
Geçen haftayı 3037 dolardan tamamlayan ons altın, haftanın ilk günlerinde 2956 dolara kadar geri çekildi.
Çarşamba günü, ABD’nin Çin dışındaki ülkeler için gümrük vergilerini erteleme kararı sonrası hızla değer kazanan ons altın, 3220 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Altın, haftayı yaklaşık yüzde 5,85'lik yükselişle kapatmaya hazırlanırken bu oran, 2025 yılının şimdiye kadarki en yüksek haftalık kazancı anlamına geliyor.
KAPALIÇARŞI’DA SON DURUM
11 Nisan 2025 itibarıyla spot piyasada gram altın fiyatı 3 bin 935 TL’ye ulaştı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram altının satış fiyatı 4 bin 25 TL’ye kadar çıktı.
'TRUMP’IN ATACAĞI ADIMLAR BELİRLEYİCİ OLACAK'
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, “Altına kâr satışları gelse bile bu çok kalıcı olmayacak gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte ABD-Çin geriliminin hangi boyuta varabileceği ya da bunun nerede durabileceği önemli olacak. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın nasıl adımlar atacağı da belirleyici olacak” dedi.
ALTIN NE KADAR YÜKSELEBİLİR?
2025'in sonuna doğru ons altın fiyatlarının küresel piyasalarda 3 bin 600 dolara kadar çıkabileceğini tahmin eden Yıldırımtürk, “İç piyasada ise döviz kurlarında stabil görünüm devam ediyor. Gram atında kısa vadede al-sat işlemleri yapmak, böyle piyasalarda riskli olabilir. Ancak orta-uzun vadeli yatırımcılar için her seviyeden yapılacak kademeli alımlarda bir problem görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.
ALTIN FONLARINA YOĞUN İLGİ
Yılbaşından bu yana, dünya genelinde altın destekli borsa yatırım fonlarına güçlü bir sermaye girişi gözlemleniyor. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde bu fonlara 21 milyar dolar giriş oldu. Bu da yaklaşık 226 tonluk altın alımına işaret ediyor.
ZAYIFLAYAN DOLAR ALTINI DESTEKLİYOR
ABD'de dün açıklanan mart ayı enflasyon verisinin düşüş yönlü gelmesi, tahvillerde sert satışların yaşanması ve dolar endeksinin 7 ay sonra 100,00 seviyesine kadar gerilemesi de altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekleyen diğer gelişmeler arasında yer aldı.
Gram altın: 3 bin 935 TL
Çeyrek altın: 6 bin 576 TL
Cumhuriyet altını: 26 bin 158 TL
Ons altın: 3 bin 216 dolar
Yarım altın: 13 bin 148 TL
Tam altın: 25 bin 361 TL
Gremse altın: 63 bin 597 TL
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