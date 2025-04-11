Altın fiyatlarında yeni rekor: Yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları…

'TRUMP’IN ATACAĞI ADIMLAR BELİRLEYİCİ OLACAK'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, “Altına kâr satışları gelse bile bu çok kalıcı olmayacak gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte ABD-Çin geriliminin hangi boyuta varabileceği ya da bunun nerede durabileceği önemli olacak. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın nasıl adımlar atacağı da belirleyici olacak” dedi.