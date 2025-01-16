Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…
16 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 16 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 16 Ocak 2025 Perşembe...
Gram altın: 3 bin 77 TL
Çeyrek altın: 5 bin 62 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 165 TL
Ons altın: 2 bin 697 dolar
Yarım altın: 10 bin 124 TL
Tam altın: 20 bin 53 TL
Gremse altın: 50 bin 287 TL
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