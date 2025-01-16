Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

16 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 16 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2025 Perşembe, 09:23
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 16 Ocak 2025 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 77 TL

Çeyrek altın: 5 bin 62 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 165 TL

Ons altın: 2 bin 697 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 124 TL

Tam altın: 20 bin 53 TL

Gremse altın: 50 bin 287 TL

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