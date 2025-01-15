Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…
15 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 15 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 15 Ocak 2025 Çarşamba...
Gram altın: 3 bin 55 TL
Çeyrek altın: 5 bin 32 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 45 TL
Ons altın: 2 bin 676 dolar
Yarım altın: 10 bin 64 TL
Tam altın: 19 bin 890 TL
Gremse altın: 49 bin 877 TL
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