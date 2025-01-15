Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…

15 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 15 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2025 Çarşamba, 09:20
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 15 Ocak 2025 Çarşamba...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 55 TL

Çeyrek altın: 5 bin 32 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 45 TL

Ons altın: 2 bin 676 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 64 TL

Tam altın: 19 bin 890 TL

Gremse altın: 49 bin 877 TL

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