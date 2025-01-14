Dev bankadan 2025 altın tahmini: Rekor kıracak!

ALTIN FİYATLARI 2 BİN 850 DOLARA ULAŞABİLİR

UBS Group AG analistleri, altın için 2025 tahminlerini güncelledi. Raporda, daha güçlü bir dolar ve artan ABD tahvil faizlerinin altın üzerinde baskı yaratabileceği ancak bu baskının güvenli liman alımlarıyla dengeleneceği vurgulandı. UBS, yıl sonuna kadar altın fiyatlarının 2 bin 850 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.