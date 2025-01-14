Dev bankadan 2025 altın tahmini: Rekor kıracak!

Dev bankadan 2025 altın tahmini: Rekor kıracak!

İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, altın fiyatlarının 2025’te rekor seviyelere ulaşacağını öngörüyor. Banka, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin güvenli liman talebini artıracağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2025 Salı, 17:39
Dev bankadan 2025 altın tahmini: Rekor kıracak!

İsviçre merkezli UBS, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir öngörüde bulundu. UBS analistleri tarafından yayımlanan raporda, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını 2025 yılı içinde yeni rekor seviyelere taşıyacağı ifade edildi.

Dev bankadan 2025 altın tahmini: Rekor kıracak!

ALTIN 2025'E GÜÇLÜ BAŞLADI

Altın, 2024’ü yüzde 27'lik bir artışla kapattıktan sonra yeni yıla da yükselişle girdi. Şu anda 2 bin 670 dolar civarında işlem gören altının, bu yıl boyunca yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam etmesi bekleniyor.

Dev bankadan 2025 altın tahmini: Rekor kıracak!

ALTIN FİYATLARI 2 BİN 850 DOLARA ULAŞABİLİR

UBS Group AG analistleri, altın için 2025 tahminlerini güncelledi. Raporda, daha güçlü bir dolar ve artan ABD tahvil faizlerinin altın üzerinde baskı yaratabileceği ancak bu baskının güvenli liman alımlarıyla dengeleneceği vurgulandı. UBS, yıl sonuna kadar altın fiyatlarının 2 bin 850 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Dev bankadan 2025 altın tahmini: Rekor kıracak!

“YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEM KAZANACAK”

UBS analistleri Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo, “Altının çeşitlendirme aracı olarak gösterdiği performans, 2025 yılında yatırımcılar için daha da önem kazanacak. Önceki yıllardaki eğilimlerin bu yıl daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Dev bankadan 2025 altın tahmini: Rekor kıracak!

TRUMP YÖNETİMİ BELİRSİZLİKLERİ ARTIRABİLİR

UBS, Trump yönetiminin öngörülemez politikalarının, merkez bankaları ve yatırımcılar arasında altına olan talebi artıracağını belirtti. Raporda ayrıca, hisse senedi piyasalarındaki oynaklığın sıklaşacağı ve bu durumun yatırımcıları altına yönlendireceği ifade edildi.

Dev bankadan 2025 altın tahmini: Rekor kıracak!

GÜMÜŞ İÇİN OLUMLU TAHMİN

UBS, gümüş fiyatları için de yükseliş bekliyor. Analistlere göre, artan üretim talebinin etkisiyle gümüşün ons fiyatı yıl sonuna kadar 38 dolara ulaşabilir.

UBS altın gümüş dolar

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