Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…
18 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 18 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 18 Aralık 2024 Çarşamba...
Gram altın: 2 bin 978 TL
Çeyrek altın: 4 bin 960 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 767 TL
Ons altın: 2 bin 644 dolar
Tam altın: 19 bin 657 TL
Yarım altın: 9 bin 921 TL
Gremse altın: 49 bin 295 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- '4 kez makineden geçirdim, dördünde de...'
- 'Esad'ın kara kutuları Kandil Dağı'nda!'
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Tartışmaların odağındaki otel hakkında flaş gelişme
- 'Bu tonu hatırlıyor musunuz?'
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- Melih Gökçek'ten AKP'li Tuna'ya ağır salvo!
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- İstanbul ve İzmir'de dikkat çeken reklam panoları
- Harika Avcı'dan üzen haber: 'Polisler içeri girdi...'