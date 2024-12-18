Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

18 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 18 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2024 Çarşamba, 09:25
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 18 Aralık 2024 Çarşamba...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 978 TL

Çeyrek altın: 4 bin 960 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 767 TL

Ons altın: 2 bin 644 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Tam altın: 19 bin 657 TL

Yarım altın: 9 bin 921 TL

Gremse altın: 49 bin 295 TL

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