Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

17 Aralık 2024 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 17 Aralık 2024 Salı altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2024 Salı, 09:26
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 17 Aralık 2024 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 983 TL

Çeyrek altın: 4 bin 947 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 713 TL

Ons altın: 2 bin 653 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 894 TL

Tam altın: 19 bin 701 TL

Gremse altın: 49 bin 404 TL

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