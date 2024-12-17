Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…
17 Aralık 2024 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 17 Aralık 2024 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 17 Aralık 2024 Salı...
Gram altın: 2 bin 983 TL
Çeyrek altın: 4 bin 947 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 713 TL
Ons altın: 2 bin 653 dolar
Yarım altın: 9 bin 894 TL
Tam altın: 19 bin 701 TL
Gremse altın: 49 bin 404 TL
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