Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

18 Şubat 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 18 Şubat 2025 Salı altın fiyatları...

Haber Merkezi
18 Şubat 2025 Salı, 09:26
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yatay başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 18 Şubat 2025 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 388 TL

Çeyrek altın: 5 bin 694 TL

Cumhuriyet altını: 22 bin 680 TL

Ons altın: 2 bin 908 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 383 TL

Tam altın: 22 bin 564 TL

Gremse altın: 56 bin 583 TL

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