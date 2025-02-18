Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…
18 Şubat 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 18 Şubat 2025 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yatay başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 18 Şubat 2025 Salı...
Gram altın: 3 bin 388 TL
Çeyrek altın: 5 bin 694 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 680 TL
Ons altın: 2 bin 908 dolar
Yarım altın: 11 bin 383 TL
Tam altın: 22 bin 564 TL
Gremse altın: 56 bin 583 TL
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