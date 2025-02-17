Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 17 Şubat 2025 Pazartesi kilogram altın fiyatı...
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 454 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 344 bin lira, en yüksek 3 milyon 460 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 454 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 447 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 574 milyon 198 bin 859,38 lira, işlem miktarı ise 1.930,8 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 655 milyon 155 bin 392,3 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.
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