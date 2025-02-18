Dev yatırım bankası Goldman Sachs'dan altında yeni rekor beklentisi: O seviyeyi aşacak!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:20

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:20

Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini revize ederek ons başına 3 bin 100 dolara çıkaracağını açıkladı. Banka, merkez bankaları tarafından yapılan talebin devam edeceğini belirterek, 2025 yıl sonu altın tahminini 2 bin 890 dolardan 3 bin 100 dolara yükseltti.

YIL SONUNA KADAR YENİ REKOR BEKLENTİSİ

Goldman Sachs, artan merkez bankası talebinin yıl sonuna kadar altın fiyatlarını yüzde 9 artıracağını ve ETF varlıklarındaki kademeli artışla birleşeceğini öngörüyor.

Banka ayrıca, tarife endişeleri ve politika belirsizliğinin yüksek kalması durumunda, uzun vadeli spekülatif pozisyonların etkisiyle, yıl sonuna kadar altının ons başına 3 bin 300 dolara kadar çıkma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Goldman Sachs, merkez bankası talebi tahminini önceki 41 tonluk beklentisinden aylık 50 tona yükseltti. Ayrıca, alımların aylık ortalama 70 ton seviyesine ulaşması durumunda, altın fiyatlarının 2025 yılı sonuna kadar ons başına 3 bin 200 dolara çıkabileceğini belirtti. Buna karşın, Fed faiz oranlarını sabit tutarsa, banka aynı dönemde altının ons başına 3 bin 60 dolara ulaşmasını bekliyor.