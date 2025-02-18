Altından sonra o değerli metal de zirveye koşuyor: Yatırımcıların yeni gözdesi!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:49

Güncelleme: 18.02.2025 - 09:49

Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gümüş de dikkat çekici bir tırmanışa geçti. Gümüşün ons fiyatı geçtiğimiz hafta kısa süreliğine 33 doları aşarak Ekim 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Günü 33,41 dolar seviyesinde kapatan gümüşte, yıl başından bu yana yaşanan artış yüzde 12’ye ulaştı.

ARTAN TALEP FİYATLARI YUKARI ÇEKİYOR

Endüstriyel talebin de etkisiyle hızla yükselen gümüş, elektrik üretimi ve imalat sektöründeki artan alımlarla destekleniyor. ABD'de ocak ayında açıklanan DSM İmalat PMI verilerindeki toparlanma ve Çin’in 2024 yılında ürettiği 357 gigawatt güneş ve rüzgar enerjisi gümüş talebini yukarı çekti. Hindistan’ın rüzgar ve güneş enerjisine yaptığı yatırım taahhütleri ve Endonezya’nın güneş enerjisine yönelik adımları da gümüş fiyatlarına pozitif yansıdı.

Bağımsız analist Ross Norman, mevcut yükselişin sürmesi durumunda gümüşün 35 dolar seviyesini zorlayabileceğini ifade ederken, StoneX analisti Rhona O’Connell ise yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. O’Connell, “Gümüş, altına göre daha yüksek oynaklığa sahip. Altındaki bir hareket, gümüşte genellikle 2 ila 2.5 kat daha güçlü bir tepki yaratır” diyerek piyasadaki dalgalanmaya dikkat çekiyor.