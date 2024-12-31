Piyasa değeri 10 milyon... 3 külçe altın ele geçirildi
Bayburt’ta yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 3 kilo külçe altın ele geçirildi.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 3 külçe halinde 1’er kilogramdan toplamda 3 kilo altın ele geçirildi.
'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapılan 3 şüpheli şahıs Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
V.M. ve A.A. isimli iki şüpheli şahıs ifade verdikten sonra serbest kalırken Y.M. isimli şahsa yurtdışına çıkış yasağı getirildi.
İşlemleri tamamlanan Y.M. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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