Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Yeni günde yükselen ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 629 dolar seviyelerinde bulunurken diğer altın türlerinde fiyatlandırmalar ne kadar?