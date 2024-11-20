Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları…

20 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 20 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2024 Çarşamba, 09:43
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Yeni günde yükselen ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 629 dolar seviyelerinde bulunurken diğer altın türlerinde fiyatlandırmalar ne kadar?

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 924 TL

Çeyrek altın: 5 bin 116 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 384 TL

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 231 TL

Gremse altın: 50 bin 801 TL

Tam altın: 20 bin 258 TL

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