Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları…
20 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 20 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Yeni günde yükselen ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 629 dolar seviyelerinde bulunurken diğer altın türlerinde fiyatlandırmalar ne kadar?
Gram altın: 2 bin 924 TL
Çeyrek altın: 5 bin 116 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 384 TL
Yarım altın: 10 bin 231 TL
Gremse altın: 50 bin 801 TL
Tam altın: 20 bin 258 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Uzmanlar 'evde kalın' çağrısı yaptı!
- 'Öcalan' çıkışı sonrası AKP-MHP oylarında büyük düşüş!
- AKP'den yanıt geldi!
- TFF 1. Lig ekibine transfer yasağı!
- Yasadışı bahis soruşturmasında 2. dalga!
- 'Ne üdüğü belirsiz' paylaşım
- Real Madrid Başkanı'ndan Arda Güler kararı!
- Antik çeşmeden 1800 yıl sonra su akmaya başladı!
- İmamoğlu davasında savcı 'rapor' aldı
- Enes ve Baran arasında 'halı' diyaloğu