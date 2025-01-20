Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

20 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 20 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2025 Pazartesi, 09:24
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 20 Ocak 2025 Pazartesi...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 93 TL

Çeyrek altın: 5 bin 82 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 244 TL

Ons altın: 2 bin 703 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 164 TL

Tam altın: 20 bin 168 TL

Gremse altın: 50 bin 576 TL

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