Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

23 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 23 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Haber Merkezi
23 Nisan 2025 Çarşamba, 09:29
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 23 Nisan 2025 Çarşamba...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 4 bin 111 TL

Çeyrek altın: 6 bin 880 TL

Cumhuriyet altını: 27 bin 413 TL

Ons altın: 3 bin 342 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 13 bin 759 TL

Tam altın: 27 bin 929 TL

Gremse altın: 70 bin 38 TL

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