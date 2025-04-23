Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…
23 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 23 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 23 Nisan 2025 Çarşamba...
Gram altın: 4 bin 111 TL
Çeyrek altın: 6 bin 880 TL
Cumhuriyet altını: 27 bin 413 TL
Ons altın: 3 bin 342 dolar
Yarım altın: 13 bin 759 TL
Tam altın: 27 bin 929 TL
Gremse altın: 70 bin 38 TL
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