Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

27 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 27 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2024 Cuma, 09:29
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 27 Aralık 2024 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 986 TL

Çeyrek altın: 4 bin 967 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 792 TL

Ons altın: 2 bin 633 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 933 TL

Tam altın: 19 bin 561 TL

Gremse altın: 49 bin 54 TL

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