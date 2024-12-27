Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…
27 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 27 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 27 Aralık 2024 Cuma...
Gram altın: 2 bin 986 TL
Çeyrek altın: 4 bin 967 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 792 TL
Ons altın: 2 bin 633 dolar
Yarım altın: 9 bin 933 TL
Tam altın: 19 bin 561 TL
Gremse altın: 49 bin 54 TL
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