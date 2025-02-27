Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

27 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 27 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları...

Haber Merkezi
27 Şubat 2025 Perşembe, 09:37
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 27 Şubat 2025 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın bu sabah 2 bin 890 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,8 kayıpla 2 bin 893 dolardan işlem görüyor.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi toparlanarak getirisi olmayan altının cazibesini azalttı.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

Analistler ons altın için destek seviyesini 2 bin 887 dolar olarak gösterirken bu seviyenin kırılmasının fiyatı 2 bin 867 dolara kadar çekebileceğini vurguluyorlar. Yukarıda dirençler 2 bin 919 ve 2 bin 931 dolar.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMASI BEKLENİR

Günün ilerleyen saatlerinde Fed yetkililerinin konuşması ve merkez bankasının bu yılki politika gevşemesi hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 407 TL

Çeyrek altın: 5 bin 686 TL

Cumhuriyet altını: 22 bin 649 TL

Ons altın: 2 bin 893 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 371 TL

Tam altın: 22 bin 633 TL

Gremse altın: 56 bin 781 TL

altın gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını

En Çok Okunan Haberler