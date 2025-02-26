SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

SGK'nın sahte sigortalılık incelemesi kimleri kapsıyor? Hangi emeklilerin maaşı risk altında?Denetimlerden en çok kimler etkilenecek? Hangi sigortalılar risk altında? SGK uzmanı Özgür Erdursun soruları yanıtladı. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi
26 Şubat 2025 Çarşamba, 15:39
SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde gündeme gelen sahte sigortalılık iddialarına karşı kapsamlı bir denetim başlattı. 

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Bu durum, özellikle SSK’dan emekli olan veya olmayı planlayan yüzbinlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. 

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Peki, bu incelemeler kimleri kapsıyor? Sorun bireylerden mi yoksa SGK’nın uygulamalarından mı kaynaklanıyor? 

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, detayları paylaştı.

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

SGK HAREKETE GEÇTİ

SGK, gerçekte çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişilere yönelik incelemelerini yoğunlaştırdı. 

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Özellikle SSK'dan emekli olmak isteyen ancak gerekli prim gün sayısını dolduramayan kişilerin, işyerlerinde çalışıyormuş gibi gösterilmesiyle ilgili artan şüpheler, denetimleri sıkılaştırdı.

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

SAHTE SİGORTALILIK NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

2008’de yapılan düzenlemeyle, isteğe bağlı sigorta primleriyle SSK’dan emekli olma hakkı kaldırıldı. 

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Bu değişiklik sonrası, daha yüksek maaş almak ve daha kolay emekli olmak isteyen birçok kişi, SSK’dan emekliliği tercih etmeye başladı

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Ancak emeklilik sisteminde son 2520 gün içinde hangi sigorta koluna daha fazla prim ödenmişse, emeklilik hakkı da o statüden kazanılıyor.

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Bağ-Kur’dan emekli olmak daha zor ve maaşlar daha düşük olduğu için birçok kişi, prim günlerini tamamlamak amacıyla sigortalı gösterilme yoluna gidiyor. 

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

SGK denetimlerinde, böyle bir durumun tespit edilmesi halinde ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

SGK İNCELEMELERİ SONUCUNDA NE OLACAK?

SGK tarafından yapılan denetimlerde, kişinin fiilen çalışmadığı belirlenirse, ilgili döneme ait sigorta primleri iptal ediliyor. 

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Eğer bu iptal sonrasında kişinin prim gün sayısı emeklilik için yeterliyse, maaşı kesilmiyor. Ancak, iptal edilen günler nedeniyle emeklilik hakkını kaybedenler için ciddi yaptırımlar söz konusu.

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

GERİ ÖDEME ZORUNLULUĞU

Eğer sahte sigortalılık kişinin kendi hatasından kaynaklanıyorsa, son 10 yıl içinde aldığı emekli maaşı ve sağlık giderlerini, yasal faiziyle birlikte geri ödemesi gerekiyor. Bu borca aylık Yüzde 3,5 faiz uygulanıyor.

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

SGK’dan kaynaklanan bir hata varsa, vatandaşın sadece son 5 yıl içinde aldığı maaşları geri ödemesi gerekiyor.

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

KİMLER RİSK ALTINDA?

Özellikle, çalışmadığı halde sigortalı gösterilen ve SSK’dan emekli olan kişiler en büyük risk grubunda yer alıyor. 

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

SGK’nın incelemeleri sonucunda, fiilen çalışmadığı tespit edilen kişilerin prim günleri silinebilir ve emeklilik maaşları iptal edilebilir.

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Bu nedenle, emeklilik planlaması yaparken yasal çerçevede hareket etmek büyük önem taşıyor. 

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Aksi takdirde, ilerleyen süreçte ciddi mali kayıplarla karşılaşılabilir.

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

GERİ ÖDEME YAPILMAZSA NE OLUR?

Eğer kişi borcunu ödemezse, malvarlığına haciz uygulanabilir.

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Malvarlığı yoksa, borç mirasçılara geçer ve mirasçılar reddi miras davası açmadığı takdirde borçtan sorumlu olabilirler. 

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Ayrıca, borçlu kişinin çalıştığı bir iş varsa maaşına haciz konulabilir. 

SGK harekete geçti: Kimlerin emekli maaşı kesilme riski altında?

Banka hesapları, taşınmazlar ve araçlar üzerinde de haciz işlemleri gerçekleştirilebilir.

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