Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları…

27 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 27 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2024 Çarşamba, 09:40
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 27 Kasım 2024 Çarşamba...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 939 TL

Çeyrek altın: 5 bin 33 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 55 TL

Ons altın: 2 bin 637 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 97 TL

Gremse altın: 49 bin 919 TL

Tam altın: 19 bin 906 TL

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