Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları…
27 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 27 Kasım 2024 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 27 Kasım 2024 Çarşamba...
Gram altın: 2 bin 939 TL
Çeyrek altın: 5 bin 33 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 55 TL
Ons altın: 2 bin 637 dolar
Yarım altın: 10 bin 97 TL
Gremse altın: 49 bin 919 TL
Tam altın: 19 bin 906 TL
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