Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Destek seviyesini zorladı!
Altın fiyatları doların güçlenmesi ve Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle geriledi. ABD'deki ekonomik veriler ve Trump’ın gümrük vergileri açıklamaları, piyasalar üzerindeki belirsizliği artırdı.
Altın doların değer kazanması ve Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle birlikte düşüşe geçti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarıyla şekillenen belirsizlik ortamı ve güçlenen dolar endeksi varlık fiyatlarında volatiliteyi artırdı.
Bugün açıklanacak ABD büyüme verileri ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yatırımcıların odağında yer alıyor.
TİCARET SAVAŞLARI VE GÜMRÜK VERGİLERİ ENDİŞELERİ ARTIYOR
Trump’ın tarifelerle ilgili açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri artırmaya devam ediyor.
Beyaz Saray’daki ilk kabine toplantısında Trump, Avrupa Birliği’ne yönelik gümrük vergilerini yakın zamanda açıklayacaklarını belirtti ve yüzde 25’lik tarife uygulamaya karar verdiklerini duyurdu.
ABD BÜYÜME VERİSİ VE FED'İN ADIMLARI BEKLENİYOR
ABD’de açıklanacak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Ayrıca, Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyaller bankanın gelecekteki adımlarına dair fiyatlamaları etkileyebilir.
ALTIN FİYATLARI GÜN İÇİNDE DALGALANDI
Saat 02.45'te 3 bin 422 TL'den işlem gören gram altın saat 12.40 itibarıyla yüzde 1.3 düşerek 3 bin 375 TL seviyesine geriledi.
Güne 2 bin 898 dolar seviyesinde başlayan ons altın 2 bin 880 dolarlık destek seviyesine indi ancak yeniden 2 bin 892 dolar seviyesine yükseldi.
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