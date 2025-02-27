Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Destek seviyesini zorladı!

Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Destek seviyesini zorladı!

Altın fiyatları doların güçlenmesi ve Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle geriledi. ABD'deki ekonomik veriler ve Trump’ın gümrük vergileri açıklamaları, piyasalar üzerindeki belirsizliği artırdı.

Haber Merkezi
27 Şubat 2025 Perşembe, 13:02
Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Destek seviyesini zorladı!

Altın doların değer kazanması ve Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle birlikte düşüşe geçti. 

Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Destek seviyesini zorladı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarıyla şekillenen belirsizlik ortamı ve güçlenen dolar endeksi varlık fiyatlarında volatiliteyi artırdı. 

Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Destek seviyesini zorladı!

Bugün açıklanacak ABD büyüme verileri ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yatırımcıların odağında yer alıyor.

Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Destek seviyesini zorladı!

TİCARET SAVAŞLARI VE GÜMRÜK VERGİLERİ ENDİŞELERİ ARTIYOR

Trump’ın tarifelerle ilgili açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri artırmaya devam ediyor. 

Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Destek seviyesini zorladı!

Beyaz Saray’daki ilk kabine toplantısında Trump, Avrupa Birliği’ne yönelik gümrük vergilerini yakın zamanda açıklayacaklarını belirtti ve yüzde 25’lik tarife uygulamaya karar verdiklerini duyurdu.

Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Destek seviyesini zorladı!

ABD BÜYÜME VERİSİ VE FED'İN ADIMLARI BEKLENİYOR

ABD’de açıklanacak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. 

Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Destek seviyesini zorladı!

Ayrıca, Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyaller bankanın gelecekteki adımlarına dair fiyatlamaları etkileyebilir.

Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Destek seviyesini zorladı!

ALTIN FİYATLARI GÜN İÇİNDE DALGALANDI

Saat 02.45'te 3 bin 422 TL'den işlem gören gram altın saat 12.40 itibarıyla yüzde 1.3 düşerek 3 bin 375 TL seviyesine geriledi. 

Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor: Destek seviyesini zorladı!

Güne 2 bin 898 dolar seviyesinde başlayan ons altın 2 bin 880 dolarlık destek seviyesine indi ancak yeniden 2 bin 892 dolar seviyesine yükseldi.

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