Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları…

29 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 29 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2024 Cuma, 09:35
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 29 Kasım 2024 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 964 TL

Çeyrek altın: 5 bin 32 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 49 TL

Ons altın: 2 bin 660 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 63 TL

Gremse altın: 49 bin 790 TL 

Tam altın: 19 bin 855 TL

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