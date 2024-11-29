Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları…
29 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 29 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 29 Kasım 2024 Cuma...
Gram altın: 2 bin 964 TL
Çeyrek altın: 5 bin 32 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 49 TL
Ons altın: 2 bin 660 dolar
Yarım altın: 10 bin 63 TL
Gremse altın: 49 bin 790 TL
Tam altın: 19 bin 855 TL
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