Dev bankadan altında rekor tarihi tahmini!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 14:17

Güncelleme: 27.11.2024 - 14:17

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2025 yılında önemli bir rekor kıracağını öngörüyor. Bankacılık devleri, artan jeopolitik belirsizlikler nedeniyle altın fiyat tahminlerini yeniden revize ederken, Goldman Sachs, Aralık 2025'te ons başına 3 bin 150 dolara ulaşacağını tahmin etti. Bu, mevcut seviyelere göre yüzde 19'luk bir artışı işaret ediyor.

ALTIN 31 EKİM'DE REKOR KIRMIŞTI

Altının ons fiyatı, 31 Ekim'de 2 bin 790 dolara çıkarak tarihi bir zirve yapmıştı. Goldman Sachs’a göre, altın fiyatlarının bu denli yükselmesinin başlıca sebepleri, ABD'nin mali sürdürülebilirliği ve ticaret savaşlarına dair endişeler ile küresel merkez bankalarından gelen güçlü talep.

TRUMP ETKİSİ VE MERKEZ BANKASI TALEBİ

ABD seçimlerinin ardından değerli metaldeki sert düşüş, son günlerde yerini yukarı yönlü bir yükselişe bıraktı. Goldman Sachs, "Aralık 2025 için 3 bin dolarlık tahminimizi koruyoruz. Merkez bankalarından gelen yüksek talep, altındaki yükselişi tetikleyen ana faktörlerden biri" açıklamasını yaptı.

Goldman Sachs, artan enflasyon ve mali risklerin, altına olan talebi artırabileceğini belirtiyor. Özellikle ABD'nin borç sürdürülebilirliği konusundaki endişeler, büyük merkez bankalarını daha fazla altın almaya yönlendirebilir.

Ancak, faiz oranlarındaki yüksek seviyelerin altın fiyatları üzerinde risk oluşturduğunu ifade eden Struyven, "Merkez bankası talebinden gelen destek, faiz oranları ve güçlü doların etkilerini geride bırakmış durumda. Ancak, yükselen faiz oranları, altın tahminimizin ana risk faktörü" dedi.