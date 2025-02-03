Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…
3 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 3 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 3 Şubat 2025 Pazartesi...
Gram altın: 3 bin 201 TL
Çeyrek altın: 5 bin 242 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 882 TL
Ons altın: 2 bin 780 dolar
Yarım altın: 10 bin 484 TL
Tam altın: 21 bin 16 TL
Gremse altın: 52 bin 701 TL
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