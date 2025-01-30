Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

30 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 30 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2025 Perşembe, 09:33
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yatay başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 30 Ocak 2025 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 179 TL

Çeyrek altın: 5 bin 219 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 789 TL

Ons altın: 2 bin 763 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 438 TL

Tam altın: 20 bin 665 TL

Gremse altın: 51 bin 832 TL

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