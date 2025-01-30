Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…
30 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 30 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yatay başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 30 Ocak 2025 Perşembe...
Gram altın: 3 bin 179 TL
Çeyrek altın: 5 bin 219 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 789 TL
Ons altın: 2 bin 763 dolar
Yarım altın: 10 bin 438 TL
Tam altın: 20 bin 665 TL
Gremse altın: 51 bin 832 TL
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