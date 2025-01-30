Piyasalarda gün ortası: Altın ve dövizde son durum ne?

Yayınlanma: 30.01.2025 - 13:41

Güncelleme: 30.01.2025 - 13:41

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 10.121,56 puana yükseldi.

Dün, 10.076,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,38 puan artışla 10.095,36 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,57 puan artışla 10.121,56 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.086,07, en yüksek 10.131,16 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,40, sanayi endeksi yüzde 1,04 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,04 ve mali endeks yüzde 0,11 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si değer kazanırken, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

ALTININ ONS FIYATI 2 BİN 774 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0410, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 154,40 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,7830 liradan, Euro 37,3260 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 2 bin 774 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,04 düşüşle 75 dolardan işlem görüyor.