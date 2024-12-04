Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

4 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 4 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2024 Çarşamba, 09:40
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

 Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 4 Aralık 2024 Çarşamba...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 955 TL

Çeyrek altın: 4 bin 958 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 751 TL

Ons altın: 2 bin 645 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 913 TL

Gremse altın: 49 bin 493 TL

Tam altın: 19 bin 736 TL

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