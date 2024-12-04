Sahte dolar iddiaları yurttaşı altına yöneltti...

Yayınlanma: 04.12.2024 - 16:35

Güncelleme: 04.12.2024 - 16:35

Türkiye geneline sahte dolar yayıldığı iddiaları Gaziantep’te yurttaşların altına rağbetini artırdı.

ABD seçimlerinin ve sahte dolar iddialarının yurttaşların altına olan ilgisini artırdığını söyleyen kuyumcu Murat Kocaardıç, “Piyasada sahte 50 ve 100 doların çıkması nedeniyle halkımız altına yöneldi. Bankalar da sahte dolar iddiaları üzerine 50 ve 100 dolar alışverişi yapmıyorlar. Bundan dolayı vatandaşlarımız altına yöneliyor. Altına talep arttı. En güvenli yatırım aracı altındır. Altın fiyatlarının da düşmesiyle beraber altına talep çok fazla arttı. Sahte dolar iddialarının yanı sıra altın fiyatlarının düşmesi de altına olan talebi artırdı” dedi.



Altında son bir haftada düşüş yaşandığını belirten Kocaardıç, "Bundan dolayı biraz hareketlilik var. Şu an 24 ayar altının fiyatının 3 bin TL civarında ve geçtiğimiz haftalarda yaşanan seçim kaynaklı küçük bir düşüş olsa da altının fiyatı yeniden yükselmeye başladı. Altın hiçbir zaman değer kaybetmez ve her dönemde güvenli liman olmaya devam edecek” diye konuştu.

ALTIN FİYATLARININ YÜKSELECEĞİNİ SAVUNDU

Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da yükseleceğini savunan Kocaardıç, altına yatırım yapmayı düşünen vatandaşlara 24 ayar gram altın, Cumhuriyet altını ve çeyrek altını önerdi.