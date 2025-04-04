Altında düşüş başladı: O fiyata kadar geriledi! 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları… Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

ABD ekonomisinin resesyona girmesi ve yavaşlaması beklentisi, diğer ülkelerin ticaretlerinin zora girmesi, şirketlerin üretim üslerini değiştirme vaziyeti alma çabası gibi birçok bilinmezlik doları güçsüzleştirirken Euro'yu yükseltti ve Euro 10 yılın en hızlı sıçrayışını gerçekleştirdi.