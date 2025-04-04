Altında düşüş başladı: O fiyata kadar geriledi! 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları… Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 4 Nisan 2025 Cuma...
ALTINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI
Altın fiyatları risk algısını terse çevirerek düşüşe geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına yön verecek olan yeni ek gümrük tarifelerini duyurmasının ardından altın bir süreliğine yükselişe geçmiş ancak sonrasında hızlı düşüş göstermişti. Ons altın rekor kırdığı gün yüzde 2 civarında düşüş de yaşadı.
ABD ekonomisinin resesyona girmesi ve yavaşlaması beklentisi, diğer ülkelerin ticaretlerinin zora girmesi, şirketlerin üretim üslerini değiştirme vaziyeti alma çabası gibi birçok bilinmezlik doları güçsüzleştirirken Euro'yu yükseltti ve Euro 10 yılın en hızlı sıçrayışını gerçekleştirdi.
Euro/dolar paritesindeki güçlü yükseliş dolarda değer kayıplarına neden oldu ve ons altın tarafında da geri çekilmeler yaşandı.
Gram altın: 3 bin 781 TL
Çeyrek altın: 6 bin 357 TL
Cumhuriyet altını: 25 bin 206 TL
Ons altın: 3 bin 97 Dolar
Yarım altın: 12 bin 651 TL
Tam altın: 25 bin 142 TL
Gremse altın: 62 bin 197 TL
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