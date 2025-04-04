Altında düşüş başladı: O fiyata kadar geriledi! 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları… Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altında düşüş başladı: O fiyata kadar geriledi! 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları… Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları...

Haber Merkezi
04 Nisan 2025 Cuma, 09:34
Altında düşüş başladı: O fiyata kadar geriledi! 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları… Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 4 Nisan 2025 Cuma...

Altında düşüş başladı: O fiyata kadar geriledi! 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları… Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

ALTINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Altın fiyatları risk algısını terse çevirerek düşüşe geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına yön verecek olan yeni ek gümrük tarifelerini duyurmasının ardından altın bir süreliğine yükselişe geçmiş ancak sonrasında hızlı düşüş göstermişti. Ons altın rekor kırdığı gün yüzde 2 civarında düşüş de yaşadı.

Altında düşüş başladı: O fiyata kadar geriledi! 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları… Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

ABD ekonomisinin resesyona girmesi ve yavaşlaması beklentisi, diğer ülkelerin ticaretlerinin zora girmesi, şirketlerin üretim üslerini değiştirme vaziyeti alma çabası gibi birçok bilinmezlik doları güçsüzleştirirken Euro'yu yükseltti ve Euro 10 yılın en hızlı sıçrayışını gerçekleştirdi.

Altında düşüş başladı: O fiyata kadar geriledi! 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları… Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Euro/dolar paritesindeki güçlü yükseliş dolarda değer kayıplarına neden oldu ve ons altın tarafında da geri çekilmeler yaşandı.

Altında düşüş başladı: O fiyata kadar geriledi! 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları… Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Gram altın: 3 bin 781 TL

Çeyrek altın: 6 bin 357 TL

Cumhuriyet altını: 25 bin 206 TL

Ons altın: 3 bin 97 Dolar

Altında düşüş başladı: O fiyata kadar geriledi! 4 Nisan 2025 Cuma altın fiyatları… Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Yarım altın: 12 bin 651 TL

Tam altın: 25 bin 142 TL

Gremse altın: 62 bin 197 TL

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