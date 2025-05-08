Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları...

Haber Merkezi
08 Mayıs 2025 Perşembe, 09:35
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 8 Mayıs 2025 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 4 bin 221 TL

Çeyrek altın: 7 bin 11 TL

Cumhuriyet altını: 27 bin 915 TL

Ons altın: 3 bin 396 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 14 bin 22 TL

Tam altın: 27 bin 813 TL

Gremse altın: 69 bin 747 TL

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