Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…
8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 8 Mayıs 2025 Perşembe...
Gram altın: 4 bin 221 TL
Çeyrek altın: 7 bin 11 TL
Cumhuriyet altını: 27 bin 915 TL
Ons altın: 3 bin 396 dolar
Yarım altın: 14 bin 22 TL
Tam altın: 27 bin 813 TL
Gremse altın: 69 bin 747 TL
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