Honda'dan 400 bin liralık yeni elektrikli model: Tarih belli oldu
Elektrikli Honda N-Van e:'nin vergiler hariç 200 bin liranın altında fiyata sahip olacağı belli oldu. Satışa çıkacağı tarih açıklandı.
Elektrikli Honda N-Van e 200 kilometrenin üzerinde menzil değeri ile Japonya'da piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
Honda, Japonya'da satışa sunulacak olan N-Van e:'nin üretim versiyonunu tanıttı. Küçük elektrikli model, içten yanmalı motora sahip kardeşinin pratikliğini korurken, sessiz ve sıfır emisyonlu bir güç aktarma organının avantajlarını da sahip olacak.
Honda N-Van e:'nin içinde, klima kontrolleri yakın zamanda güncellenen N-Box'tan ödünç alınmış, ancak kabin çevresinde kullanılan malzemeler faydalı görünümlerini koruyor. Donanıma bağlı olarak, belirli özelliklere uzaktan erişim için Honda Connect sistemi, Honda Sensing ADAS paketi ve segmenti için bir ilk olan yan perde hava yastıkları gibi donanımlar sunuluyor.
EV dönüşümünün en önemli özelliği, zeminin altına monte edilen ince yüksek kapasiteli batarya paketi ve küçültülmüş elektrikli aks sayesinde kargo kapasitesinden ödün verilmemesi olarak öne çıkıyor. N-Van e:'nin kabin zemini düz ve alçak kalırken, katlanabilir koltuklar ve yolcu tarafında B sütununun olmaması iç mekana daha kolay erişim sağlıyor. Alana öncelik verenler için daha az koltuklu bir versiyon da sunulacak.
Honda, elektrik motorunun çıkış özelliklerini açıklamadı ancak düşük gürültü ve titreşim seviyeleriyle birlikte ağır yük altında bile güçlü hızlanabileceği açıklandı. Servo destekli frenler yavaşlamayı kontrol etmeyi kolaylaştırarak yükün devrilmesini önlerken, fren diskleri benzinli modele kıyasla daha büyük olacak.
Akü kapasitesini bilinmiyor ancak Honda, AC tüketimini azaltan ECON sürüş modu sayesinde 210 km'nin üzerinde bir WLTC menzili hedefliyor. Tam şarj 6 kW'lık bir prizden yaklaşık 5 saatte olurken, Honda Güç Kaynağı Konnektörü (AC) sayesinde batarya 1.500W çıkışa sahip elektrikli cihazlara da gü. sağlayabilecek.
HONDA N VAN e: FİYATI
Honda, N Van e:'yi Tokyo'daki Japan Mobility Show 2023'te geniş bir ürün yelpazesinin yanında sergileyecek. Fiyatlandırmanın ilkbaharda piyasaya sürülmesine yakın açıklanması bekleniyor. Geçen yıl Honda, 1 milyon Yen başlangıç fiyatı hedeflediğini belirtmişti. Bu da 7 bin dolara ve 192 bin Türk Lirası'na karşılık geliyor. Yeni Honda modelinin Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise vergilerler 400 bin TL civarında satılması mümkün olacak.
HONDA N VAN e: NE ZAMAN ÇIKACAK?
Honda N Van e:'nin 2024 baharında Japonya'da satışa sunulması bekleniyor.
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