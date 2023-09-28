Honda'dan 400 bin liralık yeni elektrikli model: Tarih belli oldu

EV dönüşümünün en önemli özelliği, zeminin altına monte edilen ince yüksek kapasiteli batarya paketi ve küçültülmüş elektrikli aks sayesinde kargo kapasitesinden ödün verilmemesi olarak öne çıkıyor. N-Van e:'nin kabin zemini düz ve alçak kalırken, katlanabilir koltuklar ve yolcu tarafında B sütununun olmaması iç mekana daha kolay erişim sağlıyor. Alana öncelik verenler için daha az koltuklu bir versiyon da sunulacak.

Honda, elektrik motorunun çıkış özelliklerini açıklamadı ancak düşük gürültü ve titreşim seviyeleriyle birlikte ağır yük altında bile güçlü hızlanabileceği açıklandı. Servo destekli frenler yavaşlamayı kontrol etmeyi kolaylaştırarak yükün devrilmesini önlerken, fren diskleri benzinli modele kıyasla daha büyük olacak.

Akü kapasitesini bilinmiyor ancak Honda, AC tüketimini azaltan ECON sürüş modu sayesinde 210 km'nin üzerinde bir WLTC menzili hedefliyor. Tam şarj 6 kW'lık bir prizden yaklaşık 5 saatte olurken, Honda Güç Kaynağı Konnektörü (AC) sayesinde batarya 1.500W çıkışa sahip elektrikli cihazlara da gü. sağlayabilecek.