Honda'nın yeni SUV'u geliyor: Tarihi ve fiyatı belli oldu

Honda ZR-V e:HEV DONANIM ÖZELLİKLERİ

Öte yandan toplantıda aktarılan bilgilere göre, ZR-V e:HEV’de yüzde 100 hibrit sistemini besleyen 2.0 litre benzinli motor bulunuyor. ZR-V e:HEV, Honda SENSING güvenlik ve sürüş destek sistemi ile hem aktif hem de pasif güvenlikte yüksek standartlar sunuyor. Yolculuk konforunda ise göz hizası gösterge paneli (Head Up Display), ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön ve arka koltukların yanı sıra BOSE iş birliği ile geliştirilen 12 hoparlör özellikleri öne çıkarken, şık tasarımı da modeli sınıfında farklı bir noktaya taşıyor.

Honda ZR-V e:HEV, D-SUV segmentinde yer alacak. Sportif bir karaktere sahip olan ZR-V e:HEV’in gövde tasarımında şık ve yalın görünümü ile dikkat çekiyor. Materyal kalitesi ile öne çıkan iç tasarım ve modelin kompakt boyutları kullanıcıya ferah, pratik ve konforlu bir alan sunuyor.

Yeni Honda ZR-V, iç mekân tasarımında kullanılan materyaller ve genişliği ile sınıfındaki en konforlu modellerden biri olarak öne çıkıyor.