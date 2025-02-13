Hurda araç teşviki piyasayı karıştırdı: Fiyatlar uçuşa geçti!

3 MİLYONDAN FAZLA ARACI KAPSIYOR

TBMM’ye sunulan bu teklifin yasalaşması halinde, 2000 model ve daha eski olan 3 milyondan fazla araç hurda teşviki kapsamına girecek. Bu düzenleme, eski ve çevreye zarar veren araçların trafikten çekilerek, daha güvenli ve çevreci araçların yaygınlaşmasını hedefliyor. Ancak teşvikten yararlanmak için sadece bir defaya mahsus hak tanınacak.