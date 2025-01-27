Hurda teşviki nedir? Hurda teşviki yürürlüğe girecek mi? Hurda teşviki hangi araçları kapsayacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen yeni yasa teklifi, 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir fırsat sunmayı hedefliyor. Peki, Hurda teşviki nedir? Hurda teşviki yürürlüğe girecek mi? Hurda teşviki hangi araçları kapsayacak?
25 yaş ve üzerinde araç sahibi olan yurttaşları yakından ilgilendiren hurda teşviki TBMM!de görüşülen bir konu hâline geldi. Peki, Hurda teşviki nedir? Hurda teşviki yürürlüğe girecek mi? Hurda teşviki hangi araçları kapsayacak?
HURDA TEŞVİKİ NEDİR?
Hurda araç teşviki kanun teklifi, 25 yaş ve üzeri otomobile sahip olan vatandaşların araçlarını geri dönüşüme vermesi ile Türkiye’de üretilen otomobilleri ÖTV ödemeden almasını sağlayan düzenlemeleri kapsıyor. Kanun kapsamında eski model ve çevreye zarar veren araçların trafikten kaldırılması planlanıyor.
HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER?
Halihazırda belirlenen hurda araç teşviki şartları aşağıdaki gibidir:
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ömrünü tamamlayan araçların hurdaya ayrılması için kayıttan düşme ve bertaraf formunun alınması,
- 25 yaşını aşan araç sahiplerinin araçlarını geri dönüşüme vermesi,
- Geri dönüşüme verilen araçlar için vatandaşların bir defaya mahsus ÖTV indiriminden yararlanması,
- Yeni alınacak olan aracın Türkiye’de üretilmiş olması,
- Ticari araçlarını yenilemek isteyen vatandaşların kanundan yararlanması için aracın hangi faaliyet amacıyla kullanılacağına dair 10 yıllık taahhüt vermesi.
HURDA TEŞVİKİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
Hurda araç yasası henüz onaylanmadı. Ancak yeni düzenlemeler hakkında kısa süre içerisinde bilgi verilmesi ve kanun teklifinin yasalaşması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.
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