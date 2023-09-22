Hyundai Kona ve Santa Fe'de geri sayım başladı

B-SUV segmentinde yer alan yeni elektrikli Kona'da iki pil seçeneği sunuluyor. 400V şarj alt yapısına sahip 65,4 kWh bataryalı uzun menzilli versiyonda maksimum 218 PS (160 kW) güç ve 514 kilometrenin üzerinde maksimum sürüş menzili sağlayan bir elektrik motoru mevcut. Standart versiyon ise 48,4 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor ise 156 PS (111 kW) güç sağlıyor ve maksimum 377 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Kona Elektrik 100 kW DC hızlı şarj ile 41 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor. 11 kW AC şarjla 48,4 kWh bataryalı standart menzilli versiyon, 4 saat 55 dakikada, 65,4 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon ise 6 saat 55 dakikada şarj oluyor.

Hyundai Kona Elektrik’in toplam elektrik tüketimi 48,4 kWh versiyonda 14,6, 65,4 kWh versiyonda ise 14,7 olarak açıklandı.