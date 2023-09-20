VW Tiguan tamamen yenilendi

Yayınlanma: 20.09.2023 - 17:54

Güncelleme: 20.09.2023 - 17:54

Volkswagen'in üçüncü nesil Tiguan modeli Avrupa pazarı için tanıtıldı. Yeni versiyonun ID.4 modeli ile benzerliği dikkat çekti. MQB Evo platformu üzerinde üretilen model, standart olarak önden çekişli olarak sunulurken dört tekerlekten çekişli versiyon da bulunuyor.

YENİ NESİL MOTORLAR

Tiguan mild hibrit seçeneklere sahip olacak. Turboşarjlı 1.5 litrelik dört silindirli motor, 48 volt lityum-iyon batarya ile donatılmış durumda bulunacak. Silindir kapama teknolojisi, motora iki pistonlu çalışma olanağını da yine sağlıyor.

Yeni nesil Tiguan ayrıca Avrupa'da iki farklı plug-in hibrit motor seçeneği ile de sunuluyor. Bu motorların toplam gücü 201 beygir ve 268 beygir olarak açıklandı. Bu modellerde ayrıca 19.7 kWh'lık bir batarya kullanılıyor ve tamamen elektrikli menzil ise 100 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, AC şarj cihazı 11 kW'yi kadar çıkarken DC hızlı şarj cihazına bağlandığında 50 kW'ye kadar şarjı destekliyor.

DİZEL MOTOR GELİYOR

Dizel seçenekler de hâlâ mevcut bulunuyor. 2.0 litrelik dizel motor, 148 beygir veya 190 beygir güç sunacak.

İç mekanda Volkswagen, yeni bir dijital gösterge paneli düzenlemesi ve güncellenmiş bir bilgi eğlence sistemi sunacak. Şirketin MIB grafik tasarımı, ID.4, ID.5 ve ID.7 modellerinde de kullanılıyordu.