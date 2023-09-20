Renault Clio fiyatları açıklandı: Başlangıç fiyatı tahminlerin altında!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 17:38

Güncelleme: 20.09.2023 - 17:38

Renault'nun B segmentinde bulunan hatchback modeli Clio yenilendi. Ülkemizde en çok tercih edilen modellerden olan Clio'nun fiyat listesi yayımlandı. Yeni modelin başlangıç fiyatı 826 bin 900 lira olarak belirlendi.

RENAULT CLIO FİYAT LİSTESİ

equilibre 1.0 SCe 65 hp 826.900 ?

equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp 921.900 ?

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 959.900 ?

techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.023.900 ?

techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.248.900 ?