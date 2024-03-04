İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
TÜİK'in ocak ve şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emeklilerin iki aylık maaş zam oranı da belli oldu. İşte ayrıntılar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.
Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 4,53 artarken yıllık bazda da yüzde 67,07 olarak gerçekleşti.
Enflasyon, ocak ayında ise yüzde 6,70 oranında artış göstermişti.
İKİ AYLIK FARK NETLEŞTİ
Böylece iki aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emeklilerin maaş zam oranı da belli oldu.
Bilindiği üzere SSK, Bağ-Kur emeklisi her yıl ocak-temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor.
Buna göre, ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4,53 olmak üzere yüzde 11,53'lük enflasyon farkı şimdiden hak edilmiş olundu.
NİHAİ ZAM TEMMUZDA BELLİ OLACAK
Nihai emekli zammı 3 Temmuz'da TÜİK'in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.
10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.
TOPLU SÖZLEŞME FARKI YANSITILACAK
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.
Enflasyon, zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
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