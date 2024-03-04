İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu

İKİ AYLIK FARK NETLEŞTİ

Böylece iki aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emeklilerin maaş zam oranı da belli oldu.

Bilindiği üzere SSK, Bağ-Kur emeklisi her yıl ocak-temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor.

Buna göre, ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4,53 olmak üzere yüzde 11,53'lük enflasyon farkı şimdiden hak edilmiş olundu.