İkinci el piyasası sarsıldı! Araç fiyatlarında son durum belli oldu

Kredi faizlerinin yüksek olmasının da piyasayı olumsuz etkilediğini ifade eden Ardeşen, "Şu anda kredi çekip araç alacak müşteriler beklemeye geçti. Kredi faiz oranları yüksek. Peşin olarak araç alacak vatandaşlar da şu an beklemede. Vatandaşlar paralarını araç almayarak mevduat faizlerine yatırıyor. Araç fiyatlarının yükselmesi beklenmediği için nakit olarak araç alacaklar da geri çekildi" diye konuştu.