İkinci el araç piyasasında hareketlenme başladı

Bir süredir hareketsiz kalan ikinci el araç piyasası canlanmaya başladı. Sıfır araçların yüzde 10 zammından sonra alıcılar ikinci el araçlara ilgi göstermeye başladı.

İHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 14:08
İkinci el araç piyasasında hareketlenme başladı
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31 Mart Yerel Seçimleri ve Ramazan sebebi ile durağan döneme geçen ikinci el araç alışverişi tekrar hareketlenmeye başladı.

Seçim ve bayramın piyasaları etkilediğini ama piyasaların yeniden hareketlenmeye başladığını vurgulayan Galerici İhsan Açıkgöz, “Herkeste bir beklenti vardı. Ekonominin düşeceği, doların düşeceği altının düşeceği gibi. Herhangi biri yatırım yapacaksa bunu seçim sonrası veya bayram sonrasına erteliyordu. Seçim ve bayramın sonu aşağı yukarı aynı zamana denk geldi. Bayram sonunda gördük ki sıfır araç bayileri yüzde 10’a varan zam yaptı. Bundan dolayı da vatandaşlar ikinci el piyasasını hareketlendirdi. Bizim bayram öncesi telefonlarımız çalmıyordu. Piyasa durgundu, herkes bayram sonrasını bekliyordu. Şu an ikinci el araç piyasası zamlı fiyatlara geçmedi. Bayram sonrası telefonlarımız çalmaya başladı. Araçlara gelip bakıyorlar. Bir kaç tane araba satışımız oldu. İkinci el ile alakalı bir çok sektörde alış verişler başladı. Piyasa bir tık daha iyi gibi. Şu anda yüksek faizlere de adapte olduk gibi görünüyor. İyi bir model almak yerine orta sınıflı bir araba alıyorlar. Faize bulaşmadan elindeki para ile ikinci el araç alıyorlar” şeklinde konuştu. 


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