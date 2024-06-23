EYT'de yeni dalga mı geliyor?

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2024 Pazar, 09:54
EYT'de yeni dalga mı geliyor?

EYT düzenlemesinin ardından Bağ-Kur'lu küçük esnaf da prim gün sayısının SSK'lı çalışanla eşitlenmesini bekliyor.

EYT'de yeni dalga mı geliyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Bağkurluların prim gününün 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmaları olduğunu duyurmuştu. 

EYT'de yeni dalga mı geliyor?

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) İsa Karakaş da ikinci bir EYT dalgasının gelebileceği belirtti.

EYT'de yeni dalga mı geliyor?

TGRT'e konuşan SGK İsa Karakaş, "İkinci bir EYT dalgası geliyor. Yaklaşık 1 milyon 850 bin kişi 2023 yılında EYT'den emekli oldu. Bu sene SSK'lılardan 500 bin kişi EYT'den emekli olacaklar. 

EYT'de yeni dalga mı geliyor?

Bunların haricinde Bağkur prim eşitleme dediğimiz mesele var. 9 bin prim günü fazla olduğu için 7200 güne düşürülmesi çalışmalar devam ediyor. Bütün hazırlıklar var, kimlerin kapsamda olduğu belli. Taslak Meclis'e getirilmesi kaldı" dedi.

EYT'de yeni dalga mı geliyor?

Ev hanımlarının emeklilerine dair ise Karakaş, şu ifadeleri kullandı: 

EYT'de yeni dalga mı geliyor?

"Diğer bir boyut da ev kadınları. Onlara da söz verildi, maliyet hesabı yapıldı. Daha az primle ve çocuk sayısına göre erken emekli olunabilecek.

EYT'de yeni dalga mı geliyor?

3 bin 600 gün prim ödeyene 10 bin TL verdik değil mi 10 bin 80 gün prim ödeyene de 10 bin TL verdiğin zaman eksik ödemesi var. Aslında maaşı 30 bin TL olması gerekiyor.

EYT'de yeni dalga mı geliyor?

En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkıyorsa gün sayısı daha fazla olanların daha fazla maaş alması gerekiyor."

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