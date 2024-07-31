İşletmeler emeklilere indirim yapacak

Bu kapsamda emeklilere yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Baydilli, şunları kaydetti:

"Meslek odalarımız, özel hastanelerimiz ve diğer kurumlarımızın desteğiyle emeklerimize yüzde 20 ve 10 arası indirim sunulmuştur. Katkılarından dolayı kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam edecektir."