İşletmeler emeklilere indirim yapacak

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2024 Çarşamba, 11:33
İşletmeler emeklilere indirim yapacak

SGK İzmir İl Müdürlüğü, emeklilerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve refahını yükseltmek amacıyla çalışma yürüttü. 

İşletmeler emeklilere indirim yapacak

Bu kapsamda İl Müdürlüğü ve çeşitli sektörlerden meslek odaları, kuruluşlar, firmalar ile emeklilere indirim sağlanması için protokol imzalandı.

İşletmeler emeklilere indirim yapacak

Gıdadan turizme sağlıktan kişisel bakıma birçok alanda hizmet veren 1410 işletme emeklilere indirim imkanı sağlayacak.

İşletmeler emeklilere indirim yapacak

Emeklilere sağlanacak indirim miktarının yüzde 20 ila 10 arasında olacağı belirtildi.

İşletmeler emeklilere indirim yapacak

SGK İl Müdürü Hidayet Baydilli, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşletmeler emeklilere indirim yapacak

Bu kapsamda emeklilere yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Baydilli, şunları kaydetti:

"Meslek odalarımız, özel hastanelerimiz ve diğer kurumlarımızın desteğiyle emeklerimize yüzde 20 ve 10 arası indirim sunulmuştur. Katkılarından dolayı kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam edecektir."

İşletmeler emeklilere indirim yapacak

Emeklilere daha iyi bir hizmet verebilmek için ellerinden gelen tüm gayreti sarf edeceklerini belirten baydilli, kurumlarla işbirliği içerisinde bulunarak hizmetlere devam edileceğini belirtti.

İşletmeler emeklilere indirim yapacak

İndirimler yıl boyunca geçerli olacak.

İşletmeler emeklilere indirim yapacak
İşletmeler emeklilere indirim yapacak
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