İşletmeler emeklilere indirim yapacak
SGK İzmir İl Müdürlüğü, emeklilerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve refahını yükseltmek amacıyla çalışma yürüttü.
Bu kapsamda İl Müdürlüğü ve çeşitli sektörlerden meslek odaları, kuruluşlar, firmalar ile emeklilere indirim sağlanması için protokol imzalandı.
Gıdadan turizme sağlıktan kişisel bakıma birçok alanda hizmet veren 1410 işletme emeklilere indirim imkanı sağlayacak.
Emeklilere sağlanacak indirim miktarının yüzde 20 ila 10 arasında olacağı belirtildi.
SGK İl Müdürü Hidayet Baydilli, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bu kapsamda emeklilere yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Baydilli, şunları kaydetti:
"Meslek odalarımız, özel hastanelerimiz ve diğer kurumlarımızın desteğiyle emeklerimize yüzde 20 ve 10 arası indirim sunulmuştur. Katkılarından dolayı kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam edecektir."
Emeklilere daha iyi bir hizmet verebilmek için ellerinden gelen tüm gayreti sarf edeceklerini belirten baydilli, kurumlarla işbirliği içerisinde bulunarak hizmetlere devam edileceğini belirtti.
İndirimler yıl boyunca geçerli olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘En az 30 vekille geliyoruz’
- Nagehan Alçı, Yunan sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
- Arda Güler'e tarihi teklif!
- Polis memuru, kiracılarını vurdu!
- Genco Erkal hayatını kaybetti
- Heniyye, Tahran'da öldürüldü
- Hedefinde 2024 Olimpiyatları açılışı var
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?
- Cezası 14 bin lira
- 'Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?'