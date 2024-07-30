Emekliye dilenci muamelesi

Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.07.2024 - 04:00

Rize’de dul ve yaşlı aylığıyla geçinmeye çalıştığını ifade eden Ayşe Yüksel, bakan Kurum’a zam farkının ne zaman yatacağını sordu. Kurum, Yüksel’e “nakit para” yerine geçen yardım kartı vermeye çalıştı. Yüksel ise “İhtiyacım yok” diyerek reddetti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kurum’un tavrı, 15 Nisan 2013’de Edirne’de ilaç temini konusunda yardım isteyen kanser hastası Dilek Özçelik’e para veren eski Bakan Erdoğan Bayraktar’ı anımsattı. Özçelik, “Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım” diyerek parayı iade etmişti. Lenf kanseri hastası Özçelik 2018’de yaşamını yitirmişti.

Cumhuriyet’e konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kurum’un tavrına tepki gösterdi. Derdi olanın cebine harçlık sıkıştırıp göndermenin çözüm olmadığını belirten Adıgüzel, “Bu bir de kameraların önünde olan. Kayda geçmeyen ne kadar insan bu şekilde hakir görülüyordur, aşağılanıyordur bu hükümetçe. Bu hareket vatandaşı nasıl gördüğünü tanımlıyor. Bunların genel yönetim anlayışları bu” diye konuştu.

