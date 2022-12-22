Son dakika... ASGARİ ÜCRET 2023: Erdoğan açıkladı, rakam belli oldu: 8 bin 506 lira

22 Aralık 2022 Perşembe, 12:00

Son dakika haberi... Kamuoyunda günlerdir tartışılan asgari ücret rakamı belli oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili alınan kararı açıklamak için basının karşısına geçti.

Sadece asgari ücret alanları değil tüm çalışanları yakından ilgilendiren toplantıda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ basın toplantısında yer almadı. Gelişmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan noktalar ise özetle şöyle:

"Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere çalışan ve işveren temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın nezaretinde bir araya gelmişlerdir.

Maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır.

Hükümet olarak biz tüm tarafların teklif ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz.

Herkesin kendi öncelikleri, hassasiyetleri ve çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır.

Bize düşen görev en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Meseleye bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir noktada uzlaşma sağlanabilmesi için samimi gayret sarf ettik.

Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdi.

Geçmiş yıllarda da taraflar uzlaşmaya varamadığı halde hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret toplantısı vardır.

Açıklayacağımız asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.

Bugün ülkemiz 34.7 milyonluk işgücüne karşılık, 31.6 milyonluk istihdamla tarihinin en yüksek çalışan rakamına ulaşmıştır.

Akrebin kıskacında yoğrularak gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarla kazandığı imkanları her bir insanımızın emrine vermeyi sürdüreceğiz.

184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır.

Geçen yıl asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yaparak net 4 bin 253 liraya yükselttik. Bununla kalmamış, gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırmıştık.

Yıl içinde enflasyondaki yüksek artış bizi temmuzda yeni bir düzenleme ile asgari ücreti hatırlayalım, 5500 liraya çıkarmaya yöneltmiştir. Bunları yaparken unutmayalım, sırtımızda bu devletin küfesi var.

Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyon inşallah yıl ortasında yüzde 30, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız.

Ülkemizdeki her kesimden, her vatandaşımdan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz.

Yıl içinde ortalama yüzde 80 ve kümülatif yüzde 95 artış sağlamıştık.

Sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar. Bu ayla birlikte enflasyonun hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz.

Yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Her vatandaş hesabını bu hedefe göre yapsın.

Asgari ücreti belirlerken önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek yaklaşım benimsedik.

Beklenmedik tabloyla karşılaşırsak geçen yıl gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret yüzde 55'lik artış ile 8 bin 506.8 Türk Lirası oldu.

Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

Asgari ücret böylece ocak ayına göre yüzde 99 temmuz ayına göre ise yüzde 54 zamlı oldu.

Dolar bazında asgari ücret bugünkü kurla 455 dolara çıktı. Böylece dolar bazında 2018 rakamının üzerine çıkıldı. Ancak OVP'deki 2023 ortalama dolar kurunun 21.5 TL olduğu dikkate alınırsa 8 bin 506 TL'lik rakam yıl içinde 395 dolara gerileyecek.

1 Ocak 2023 itibariyla işverene calıştırdığı her bir asgari ücretli için 250 lira doğrudan destek verilecek.

Bu yıl süreç yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri dolayısıyla kamuoyunun gündeminde önceki senelere göre daha fazla öne çıktı.

Asgari ücretin kamuoyunda daha fazla gündeme gelmesinin temel nedenlerinden biri de asgari ücretlilerin çalışanlar arasındaki payının yüksek olması oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve DİSK-AR verilerine göre Türkiye'de asgari ücret civarında çalışanların oranı yüzde 50 seviyesinde oldu.

Asgari ücret sürecinin başlarında işçi kesimini temsil eden Türk-İş cephesinden gelen kırmızı çizginin 7 bin 785 TL olduğu açıklaması tartışmalara yol açarken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu söylemesi de sürecin önemli gelişmelerinden biri oldu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.