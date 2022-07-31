İstanbul'da kiralık daire fiyatları akıl almaz seviyelerde: Bu fiyatlara İstanbul'da okumak çok zor!
Yakın tarihimizde yaşanan en büyük kira ve emlak krizi bütün yıkıcılığıyla devam ederken üniversite öğrencisi olmak için hazırlanan gençleri şimdi de kiralık daire telaşı sardı.
Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu üyesi Cihan Uyanık, Cumhuriyet.com.tr'ye verdiği demecinde özellikle yeni akademik yılda kira fiyatlarında daha büyük artışlar beklendiğini dile getirdi.
Cumhuriyet, İstanbul'daki bazı semtlerde yer alan ve 'yaşanabilir' düzeydeki dairelerin kira fiyatlarını temel alarak araştırdı.
Kredi Yurtlar Kurumu'nun sağladığı yurt imkânı sınırlı sayıda olduğu için devlet yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler özel yurt fiyatlarının pahalılığından dolayı kiralık ev tercih etmek zorunda kalıyor.
Derlediğimiz bazı bölgelerdeki kira fiyatları şöyle:
Konum olarak İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Maltepe ilçesi, şehrin eski yerleşim bölgelerinden biri. Burada kiralık stüdyo daire aylık kiraları 4 bin TL’den başlıyor. Özelliklerine göre farklılık gösteren daireler 12 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.
2+1 dairelerin aylık kiraları ise evin eşya durumuna göre 5 bin TL ila 54 bin 220 TL aralığında değişiyor.
3+1 dairelerde durum pek de farklı görünmüyor. En düşük kira 6 bin TL ile en yüksek 36 bin TL arasında cep yakıyor.
Anadolu yakasında yer alan Ümraniye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevre yolları ile İstanbul şehrinin birçok yerine kolayca ulaşım sağlanması nedeniyle tercih edilen ilçeler arasında.
Ümraniye'de kiralık stüdyo daireler ise aylık fiyatları yine mahallesine ve eşya durumuna göre 5 bin 500 TL’den başlayıp 10 bin TL’ye kadar çıkıyor.
2+1 daireler aylık kiralarında da durum pek farklı değil. 'Kötünün iyisi' olan bir daire 6 bin 500 TL ila 27 bin TL aralığında değişiyor.
3+1 dairelerde ise aylık kiraları en düşük 7 bin TL ile en yüksek 35 bin TL arasında değişiyor.
Anadolu yakasında yer alan Kadıköy; canlı ve renkli semt yaşamı, çarşısı, öğrenci nüfusu, kültür ve sanat etkinlikleri, gece hayatı, alışveriş merkezleri, tarihi binaları, deniz kenarı dinlence ve yeme içme yerleri ve vapur iskeleleri ile birlikte İstanbul’un Anadolu yakasında Boğaziçi girişinde bulunan popüler ilçelerinden birisi.
Fakat burada stüdyo daire bulmak oldukça zor.
Bulabildiğiniz yaşanabilir standartlarda kiralık stüdyo daire aylık ücretleri 5 bin TL’den başlayıp 12 bin TL’ye çıkıyor.
2+1 daireler ise aylık kiraları 7 bin TL ila 70 bin TL aralığında değişiyor.
3+1 dairelerde durum pekte farklı görünmüyor. Aylık ücretleri en düşük 8 bin TL ile en yüksek 70 bin TL arasında değişiyor.
Tarihi Yarımada'nın ardından en fazla tarihi esere sahip ve merkezi konumuyla her zaman revaçta olan ve Anadolu yakasında yer alan Üsküdar kiralık stüdyo daireler ise aylıkfiyatları 4 bin TL’den başlayıp 28 bin TL’ye kadar çıkıyor.
2+1 daireler aylık kiraları 6 bin TL ila 71 bin TL aralığında değişiyor.
3+1 dairelerde ise aylık ücretleri en düşük 7 bin TL ile en yüksek 104 bin TL arasında değişiyor.
Beşiktaş, yaşayan İstanbul'u en güzel şekilde gözlemleyebileceğiniz ve sıcak halkının birbiriyle kaynaştığı Avrupa yakasında bulunan bir semt. Yaşamın biraz daha pahalı olduğu Beşiktaş'ta kiralık stüdyo daire aylık fiyatları 5 bin 500 TL’den başlayıp 15 bin TL’ye çıkıyor.
2+1 daireler ise aylık kiraları 8 bin TL ila 180 bin aralığında değişiyor.
3+1 dairelerde durum pekte farklı görünmüyor. Aylık ücretleri en düşük 10 bin TL ile en yüksek 105 bin TL arasında değişiyor.
İstanbul’un Avrupa yakasında; Beylikdüzü, Küçükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt ilçeleri ile komşu olan ve şehrin pek çok ulaşım bağlantısının geçtiği Avcılar ilçesi, İstanbul’un merkezi bölgelerinden biridir. Burada kiralık stüdyo daire ise aylık ücretleri 3 bin 500 TL’den başlıyor.
2+1 daireler aylık kiraları 4 bin TL ila 23 bin TL aralığında değişiyor.
3+1 dairelerde ise aylık ücretleri en düşük 3 bin 750 TL ile en yüksek 18 bin TL arasında değişiyor.
Avrupa yakasında bulunan Beylikdüzü İstanbul'un gecekondu yapılaşması olmayan nadir ilçelerinden birisidir. En kozmopolit ilçelerden birisi olma özelliğine sahip Beylikdüzü'nde kiralık stüdyo daire aylık fiyatları 4 bin TL’den başlıyor.
2+1 daireler ise aylık kiraları 5 bin TL ila 40 bin TL aralığında değişiyor.
3+1 dairelerde durum pek de farklı görünmüyor. Aylık ücretleri en düşük 6 bin TL ile en yüksek 43 bin TL arasında değişiyor.
İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan Bahçelievler ilçesi, şehir merkezine yakın konumu ile kalabalık nüfuslu ve merkezi bölgelerden biri. Burada da stüdyo dairelerin kiralar aylık fiyatları 3 bin 500 TL’den başlayıp 9 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.
2+1 daireler aylık kiraları 5 bin TL ila 21 bin TL aralığında değişiyor.
3+1 dairelerde ise aylık ücretleri en düşük 6 bin 500 TL ile en yüksek 20 bin TL arasında değişiyor.
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