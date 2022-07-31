İstanbul'da kiralık daire fiyatları akıl almaz seviyelerde: Bu fiyatlara İstanbul'da okumak çok zor!

Kredi Yurtlar Kurumu'nun sağladığı yurt imkânı sınırlı sayıda olduğu için devlet yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler özel yurt fiyatlarının pahalılığından dolayı kiralık ev tercih etmek zorunda kalıyor.

Derlediğimiz bazı bölgelerdeki kira fiyatları şöyle:

Konum olarak İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Maltepe ilçesi, şehrin eski yerleşim bölgelerinden biri. Burada kiralık stüdyo daire aylık kiraları 4 bin TL’den başlıyor. Özelliklerine göre farklılık gösteren daireler 12 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.

2+1 dairelerin aylık kiraları ise evin eşya durumuna göre 5 bin TL ila 54 bin 220 TL aralığında değişiyor.

3+1 dairelerde durum pek de farklı görünmüyor. En düşük kira 6 bin TL ile en yüksek 36 bin TL arasında cep yakıyor.