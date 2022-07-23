İstanbul'da özel yurt fiyatları belli oldu! Bu fiyatlara İstanbul'da okumak büyük lüks

Üsküdar'da da durum farklı değil. İstanbul'un en merkezi ilçelerinden Üsküdar'da özel yurtların yıllık ücretleri 35 bin TL'den başlayıp, 77 bin TL'ye kadar yükseliyor.

4 kişilik bir odada kalmanın yıllık ücreti ise bu yıl 51 bin TL ila 40 bin TL aralığında değişiyor.