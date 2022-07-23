İstanbul'da özel yurt fiyatları belli oldu! Bu fiyatlara İstanbul'da okumak büyük lüks
Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, ay sonunda tercih yapmaya başlayacak. Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da binlerce üniversite öğrencisine yenileri eklenecek.
İstanbul'da 13 devlet, 44 de vakıf üniversitesi bulunuyor. Kentte 3 de vakıf meslek yüksek okulu yer alıyor.
Tercih sürecine girilmesiyle birlikte üniversite öğrencisi olmak için hazırlanan gençleri şimdi de yurt telaşı sardı.
Öğrencilerin 'üniversite' heyecanı artarken; özel yurtlar da iğneden ipliğe gelen zamlardan nasibini aldı. Cumhuriyet, İstanbul'daki özel öğrenci yurdu fiyatlarını araştırdı.
Yeni akademik yılda özel öğrenci yurtları cep yakıyor. Yurt işletmecileri ise yükselen enflasyon, enerji ve personel maliyetlerini işaret ederek bu ücretlerin yeterli olmadığını ve hatta enflasyondan korunmak adına bazı kalemlerde de kısıtlamaya gidebileceklerini söylüyor.
Kentteki en kalabalık ilçelerden Fatih'te de durum diğerlerinden farksız. Fatih'te yer alan görüştüğümüz özel öğrenci yurtlarının yıllık ücretleri 22 bin TL'den başlıyor. Bu rakam, 75 bin TL gibi bir rakama kadar çıkıyor.
Fatih'te 4 kişilik bir odada kalmanın yıllık maliyeti ise 25 bin TL'den başlayıp 56 bin TL'ye kadar yükseliyor.
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