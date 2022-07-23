İstanbul'da özel yurt fiyatları belli oldu! Bu fiyatlara İstanbul'da okumak büyük lüks

Didem Ernez
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:33
<p>Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, ay sonunda tercih yapmaya başlayacak. Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da binlerce üniversite öğrencisine yenileri eklenecek.</p> <p>İstanbul'da 13 devlet, 44 de vakıf üniversitesi bulunuyor. Kentte 3 de vakıf meslek yüksek okulu yer alıyor.</p>

Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, ay sonunda tercih yapmaya başlayacak. Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da binlerce üniversite öğrencisine yenileri eklenecek.

İstanbul'da 13 devlet, 44 de vakıf üniversitesi bulunuyor. Kentte 3 de vakıf meslek yüksek okulu yer alıyor.

<p>Tercih sürecine girilmesiyle birlikte üniversite öğrencisi olmak için hazırlanan gençleri şimdi de yurt telaşı sardı.</p> <p>Öğrencilerin 'üniversite' heyecanı artarken; özel yurtlar da iğneden ipliğe gelen zamlardan nasibini aldı. Cumhuriyet, İstanbul'daki özel öğrenci yurdu fiyatlarını araştırdı.</p> <p>Yeni akademik yılda özel öğrenci yurtları cep yakıyor. Yurt işletmecileri ise yükselen enflasyon, enerji ve personel maliyetlerini işaret ederek bu ücretlerin yeterli olmadığını ve hatta enflasyondan korunmak adına bazı kalemlerde de kısıtlamaya gidebileceklerini söylüyor.</p>

Tercih sürecine girilmesiyle birlikte üniversite öğrencisi olmak için hazırlanan gençleri şimdi de yurt telaşı sardı.

Öğrencilerin 'üniversite' heyecanı artarken; özel yurtlar da iğneden ipliğe gelen zamlardan nasibini aldı. Cumhuriyet, İstanbul'daki özel öğrenci yurdu fiyatlarını araştırdı.

Yeni akademik yılda özel öğrenci yurtları cep yakıyor. Yurt işletmecileri ise yükselen enflasyon, enerji ve personel maliyetlerini işaret ederek bu ücretlerin yeterli olmadığını ve hatta enflasyondan korunmak adına bazı kalemlerde de kısıtlamaya gidebileceklerini söylüyor.

<p>Kredi Yurtlar Kurumu'nun sağladığı yurt imkanı sınırlı sayıda olduğu için devlet yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler özel yurtları tercih etmek zorunda kalıyor.</p> <p>Biz de sizler için İstanbul'da bazı ilçelerdeki özel yurt fiyatlarını araştırdık. İşte fiyatlar...</p>

Kredi Yurtlar Kurumu'nun sağladığı yurt imkanı sınırlı sayıda olduğu için devlet yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler özel yurtları tercih etmek zorunda kalıyor.

Biz de sizler için İstanbul'da bazı ilçelerdeki özel yurt fiyatlarını araştırdık. İşte fiyatlar...

<p>Kadıköy'de özel yurtların yıllık ücretleri 28 bin TL’den başlayıp 79 bin TL’ye çıkıyor.</p> <p>4 kişilik bir odada kalmanın aylık ücreti ise bu yıl 36 bin TL ila 48 bin TL aralığında değişiyor.</p>

Kadıköy'de özel yurtların yıllık ücretleri 28 bin TL’den başlayıp 79 bin TL’ye çıkıyor.

4 kişilik bir odada kalmanın aylık ücreti ise bu yıl 36 bin TL ila 48 bin TL aralığında değişiyor.

<p>Üsküdar'da da durum farklı değil. İstanbul'un en merkezi ilçelerinden Üsküdar'da özel yurtların yıllık ücretleri 35 bin TL'den başlayıp, 77 bin TL'ye kadar yükseliyor.</p> <p>4 kişilik bir odada kalmanın yıllık ücreti ise bu yıl 51 bin TL ila 40 bin TL aralığında değişiyor.</p>

Üsküdar'da da durum farklı değil. İstanbul'un en merkezi ilçelerinden Üsküdar'da özel yurtların yıllık ücretleri 35 bin TL'den başlayıp, 77 bin TL'ye kadar yükseliyor.

4 kişilik bir odada kalmanın yıllık ücreti ise bu yıl 51 bin TL ila 40 bin TL aralığında değişiyor.

<p>Öğrencilerin en çok tercih ettiği ilçelerden Beşiktaş'ta özel yurtların yıllık ücretleri 49 bin TL'den başlayıp 172 bin 900 TL gibi yüksek bir rakama kadar ulaşıyor.</p> <p>4 kişilik bir odada kalmanın yıllık ücreti ise bu yıl 69 bin TL ila 49 bin TL aralığında değişiyor.</p>

Öğrencilerin en çok tercih ettiği ilçelerden Beşiktaş'ta özel yurtların yıllık ücretleri 49 bin TL'den başlayıp 172 bin 900 TL gibi yüksek bir rakama kadar ulaşıyor.

4 kişilik bir odada kalmanın yıllık ücreti ise bu yıl 69 bin TL ila 49 bin TL aralığında değişiyor.

<p>Kentteki en kalabalık ilçelerden Fatih'te de durum diğerlerinden farksız. Fatih'te yer alan görüştüğümüz özel öğrenci yurtlarının yıllık ücretleri 22 bin TL'den başlıyor. Bu rakam, 75 bin TL gibi bir rakama kadar çıkıyor. </p> <p>Fatih'te 4 kişilik bir odada kalmanın yıllık maliyeti ise 25 bin TL'den başlayıp 56 bin TL'ye kadar yükseliyor.</p>

Kentteki en kalabalık ilçelerden Fatih'te de durum diğerlerinden farksız. Fatih'te yer alan görüştüğümüz özel öğrenci yurtlarının yıllık ücretleri 22 bin TL'den başlıyor. Bu rakam, 75 bin TL gibi bir rakama kadar çıkıyor. 

Fatih'te 4 kişilik bir odada kalmanın yıllık maliyeti ise 25 bin TL'den başlayıp 56 bin TL'ye kadar yükseliyor.

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