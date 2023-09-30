Jeep Avenger çok beğenildi: En iyi yenilikçi tasarım ödülünü kazandı
Jeep Avenger, tüm oyların yüzde 53'ünü alarak "Küçük SUV ve Off-Road Araç" kategorisinde "En Yenilikçi Tasarım Ödülü"nü kazandı.
Şirket açıklamasına göre, Jeep markasının tamamen elektrikli ilk modeli olan Avenger, Alman otomobil dergisi Auto Motor und Sport'un düzenlediği Autonis Tasarım Yarışması'nda ödüllendirildi.
14 bini aşkın okurunun oylarıyla ödüle layık görülen Avenger, tüm oyların yüzde 53'ünü alarak 'Küçük SUV ve Off-Road Araç' kategorisinde 'En Yenilikçi Tasarım Ödülü'nü kazandı.
Son 12 ayda pazara sunulan en önemli otomobillerin değerlendirildiği 'autonis'te, okurlar toplam 11 sınıfta 105 otomobili oylayarak seçimini yaptı.
Jeep Avenger, Avrupa'nın en büyük ikinci ve hızla büyüyen segmenti olan B-SUV'de yer alan, yaklaşık 4 metre uzunluğunda kompakt bir SUV olma özelliğine sahip.
En başından itibaren tam bir Jeep olarak tasarlanan ve geliştirilen Avenger, Jeep DNA'sını kompakt boyutlarına taşırken yeteneklerini, tasarım, işlevsellik ve gelişmiş teknolojiyi bir arada sunuyor.
JEEP AVENGER TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Avenger, 156 HP ve 260 Nm tork üretiyor. Avenger'daki 54 kWh kapasiteli batarya, yüksek enerji yoğunluğu ile nominal ve kullanılabilir enerji arasında bir oran sunuyor. Şehir döngüsünde 550 km ve WLTP döngüsünde ise 400 km menzil sağlıyor.
JEEP ELEKTRİFİKASYON PLANI
Avenger, 2030 yılında ürün gamı tamamen elektrikli olacak Jeep'in, sıfır emisyonlu lider SUV markası olma yolundaki küresel elektrifikasyon stratejisinin de önemli bir adımını temsil ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- Ödediği vergi ‘çerez parası’ denecek kadar az!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Süresiz başkanlık!
- ‘7’ye varan bir deprem üretebilir’
- Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Do Not Disturb'e ilk tepkiler
- Yargıdan 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı
- Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!
- Bu saatlere dikkat! Marmara için kuvvetli yağış uyarısı
- Kültür Varlıkları Müdürü’nden açıklama geldi