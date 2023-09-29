Yerli araçlar Busworld Europe Brüksel Fuarı'nda görücüye çıkıyor

Yeni NovoVolt

Anadolu Isuzu'nun ilk elektrikli servis & turizm otobüsü olan NovoVolt, Anadolu Isuzu'nun 2008'den bu yana ödüllü ve bilinen ürünü NOVO'nun elektrikli versiyonu. Elektrikli motoru ve yeniden tasarlanmış görünümü ile şehirlere sıfır emisyon, düşük gürültü ve modernlik getirmeye hazır olan NovoVolt, sürdürülebilir gelecek hedefleri doğrultusunda atılan adımları daha da güçlü hale getirmek için tasarlandı.

NovoVolt; düşük işletme maliyetleri, maksimum verimlilik ve yüksek manevra kabiliyeti, 7,3 metrelik uzunluğu ile şehirlerarası yolculukların güncel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ferah bir iç mekan ve orta-uzun mesafeli yolculuklar için konfor sunuyor.

NovoVolt, 165kwH batarya seçeneği ile 225 kilometreye kadar menzil sağlayacak. NovoVolt elektrikli motoruyla 320kW güç ve 12kNm tork üretiyor. Zemine yerleştirilmiş batarya paketleri ile NovoVolt, 29 yolcu kapasitesine kadar taşıma imkânı sağlıyor.

Anadolu Isuzu'nun elektrikli araç portföyüne eklenecek olan ve yeni tasarım dilini yansıtan NovoVolt, Anadolu Isuzu'nun servis-turizm segmentindeki ilk elektrikli midibüsü olarak 2025’te yollarda olacak.